Пели гимн и прошли под флагом: в ЦПКиО Волгограда развернули 100-метровый триколор

В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 4 ноября, в День народного единства больше 300 волгоградцев и гостей-города развернули 100-метровый триколор, сообщает V102.RU.









Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с символом государства, а самые маленькие даже умудрились пройти под натянутым полотнищем.









В Волгоград ради участия в патриотической акции приехала семья из Калмыкии. Им компанию составили горожане, волонтеры, спортсмены, представители национальных общин региона и представители других городов.









Собравшиеся хором исполнили гимн Российской Федерации.









Напомним, что сегодня в Центральном парке прошла историческая реконструкция позднего средневековья. Показать свое мастерство приехали реконструкторы из разных регионов России.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»