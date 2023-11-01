Волгоградский ЦПКиО погрузится в позднее Средневековье





В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) на ближайшие выходные запланирована богатая развлекательная программа. В честь Дня народного единства здесь пронесут 100-метровый флаг, а после для волгоградцев и гостей города здесь же проведут историческую реконструкцию и забег под зонтами.

Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации парка, акция с развертыванием и проносом 100-метрого триколора состоится в ЦПКиО 4 ноября не первый раз, и по сложившейся уже традиции в ней примут участие спортсмены, волонтеры, многодетные семьи, общественные организации и, конечно, гости парка.

Кроме того, в субботу на площадке у сцены в ЦПКиО будет работать ярмарка «нужных вещей». На самой сцене в это же время будут выступать творческие коллективы.

В 13.00 4 ноября в ЦПКиО начнется историческая реконструкция позднего Средневековья. Ориентир для желающих посмотреть – главная сцена парка.

– В воскресенье 5 ноября в Центральном парке культуры и отдыха пройдет осенний забег с зонтиками, – делятся планами в парке на предстоящее воскресенье. – Протяженность маршрута – 1 километр. Все участники мероприятия получат в подарок билеты на аттракционы, а победители соревнования – еще и дизайнерские медали. За самый интересный зонт – специальный приз от парка.

Старт намечен на 13.00 5 ноября. Участникам необходимо подойти к 12.00 для получения номеров.

Регистрацию на забег можно пройти по ссылке.