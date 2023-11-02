Волгоградцы умудрились затолкать в канализацию целое дерево





Очередную удивительную находку в канализации сделали сотрудники волгоградских «Концессий водоснабжения». На этот раз до главной канализационной насосной станции вместе со стоками доплыло целое дерево, распиленное на части, а также автомобильное колесо.

– Накануне специалисты осматривали решетку для отцеживания стоков и обнаружили там восемь крупных спиленных веток, массивный пень и автомобильное колесо, – рассказали в волгоградских концессиях, назвав новую находку самым большим по габаритам «подарком». – Историю появления деревянных отходов еще можно представить, допустив, что недобросовестные люди производили опиловку деревьев, а распиленные бревна решили не утилизировать, а сбросить в хозбытовую канализацию. Но как в канализационный коллектор попало колесо, остается загадкой.

Установить, откуда приплыли дары жителей Волгограда, установить на сегодня нет никакой возможности – главная насосная станция перекачивает стоки шести районов и обслуживает около 750 тыс. человек.

– Только чудом это добро не забило канализацию, – говорят сотрудники станции. – Бывало уже немало случаев, когда из-за крупногабаритного мусора происходят масштабные засоры.

Так, например, четыре года назад причиной засора коллектора стали два больших бетонных блока, которые кто-то выбросил прямо в канализационный люк. Остановившись на пути, блоки обросли всем тем, что выбрасывают волгоградцы в канализацию – содержимым цветочных горшков, тряпками, ватными палочками и многим другим, о чем сотрудники станции предпочитают лишний раз не вспоминать в приличном обществе.