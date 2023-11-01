Общество

«Наш долг — сохранить память»: в Камышине семьям погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

Общество 01.11.2023 20:55
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01.11.2023 20:55


В Камышине Волгоградской области сегодня, 1 ноября, близким погибших в ходе спецоперации военнослужащих передали высокие госнаграды. Как сообщает V102.RU, посмертно награждены трое бойцов, вступивших в свой последний бой. 


— Ордена Мужества переданы родственникам Вадима Шеремета, Александра Щетихина и Александра Шитика, — рассказали информагентству в администрации Камышина. — Они отдали жизни за свою страну, свои семьи, будущее детей. Наш долг — сохранить память о погибших защитниках Отечества.


Напомним, что ранее журналисты «Высоты 102» рассказывали о 33-летнем кадровом офицере Александре Щетихине; мобилизованном Вадиме Шеремете, который в зоне СВО был медиком и 34-летнем Александре Шитике.  

Фото: администрация Камышина 

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