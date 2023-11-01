«Наш долг — сохранить память»: в Камышине семьям погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

В Камышине Волгоградской области сегодня, 1 ноября, близким погибших в ходе спецоперации военнослужащих передали высокие госнаграды. Как сообщает V102.RU, посмертно награждены трое бойцов, вступивших в свой последний бой.





— Ордена Мужества переданы родственникам Вадима Шеремета, Александра Щетихина и Александра Шитика, — рассказали информагентству в администрации Камышина. — Они отдали жизни за свою страну, свои семьи, будущее детей. Наш долг — сохранить память о погибших защитниках Отечества.





Напомним, что ранее журналисты «Высоты 102» рассказывали о 33-летнем кадровом офицере Александре Щетихине; мобилизованном Вадиме Шеремете, который в зоне СВО был медиком и 34-летнем Александре Шитике.





Фото: администрация Камышина

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