Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской области

Участник спецоперации из Волгоградской области Вадим Сазонов посмертно удостоен высшей госнаграды РФ. Как сообщает V102.RU, близким бойца передадут орден Мужества.

— Мы гордимся нашим земляком, Вадимом Сазоновым, который отдал свою жизнь при выполнении боевых задач в ходе СВО, — отметил на своей странице в Telegram глава Иловлинского района Иван Гель. — Его самоотверженность и отвага не остались незамеченными. В честь подвига нашего земляка президент России Владимир Путин подписал Указ о посмертном награждении Вадима Сазонова орденом Мужества.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в честь погибшего на фронте преподавателя школы искусств в Волгограде открыли мемориальную доску.

Фото: Иван Гель / t.me