В зоне СВО погиб 34-летний житель Камышина Александр Шитик









В городе Камышине Волгоградской области скорбят по погибшему в ходе специальной военной операции Александру Шитику, передает V102.RU.

- Александр Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Александра Шитика искренние соболезнования. Вечная память Герою! - сообщила сегодня, 29 августа, администрация Камышина.

В социальных сетях погибший камышанин последний раз появлялся 14 августа текущего года. На страничке мужчины указано, что свой последний 34-ый день рождения он отметил 23 февраля - в День защитника Отечества.

Фото: Александр Шитик / Ok



