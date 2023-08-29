В зоне СВО погиб 34-летний житель Камышина Александр Шитик

Общество 29.08.2023 14:39
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29.08.2023 14:39
В городе Камышине Волгоградской области скорбят по погибшему в ходе специальной военной операции Александру Шитику, передает V102.RU.
- Александр Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Александра Шитика искренние соболезнования. Вечная память Герою! - сообщила сегодня, 29 августа, администрация Камышина.
В социальных сетях погибший камышанин последний раз появлялся 14 августа текущего года. На страничке мужчины указано, что свой последний 34-ый день рождения он отметил 23 февраля - в День защитника Отечества.
Фото: Александр Шитик / Ok
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