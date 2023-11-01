Пострадавший при взрыве газа в Котельниково мужчина умер в реанимации

В реанимации скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в Котельниково 23 октября, сообщает V102.RU. Ранее 27-летнего пострадавшего бортом санавиации доставили в Волгоград.

— Госпитализированный из Котельниковского района пациент, несмотря на усилия медиков, скончался 31 октября, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Весь период лечения пациент оставался в тяжелом состоянии. Помощь получал в реанимационном отделении больницы № 25.

Напомним, что в результате ЧП в городе Котельниково на ул. Родина погиб многодетный отец-одиночка. Из многоквартирного дома были эвакуированы более 70 человек. Власти пообещали восстановить поврежденный жилой дом. Проведенная экспертиза показала, что ключевые строительные конструкции находятся в работоспособном состоянии.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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