Эксперты: поврежденный после взрыва газа дом в Котельниково восстановят

В Волгоградской области сегодня, 24 октября, прошло заседание регионального межведомственного оперштаба, в ходе которого принято решение о восстановлении конструкций разрушенного взрывом газа многоквартирного дома в Котельниково, сообщает V102.RU. Совещание провел замгубернатора региона Олег Николаев.





Представителями профильных организаций был проведен осмотр квартир и здания в целом. Согласно выводам экспертизы, дом может функционировать — все ключевые строительные конструкции находятся в работоспособном состоянии.

— В местах выявленных повреждений проведут восстановительный ремонт, и в дальнейшем жилые помещения могут использоваться по прямому назначению. Все вопросы по взаимодействию с жильцами находятся на особом контроле и решаются местными органами самоуправления, — отметил Олег Николаев.

Рабочие демонтируют разрушенные части здания, проведут необходимые ремонтные работы и восстановят коммуникации, чтобы люди вернулись в свои квартиры. Исключение сделают лишь для жильцов подъезда № 4: на период ремонта и дополнительных обследований им предоставят возможность размещения в пункте временного проживания. К слову, сейчас в ПВР находятся восемь человек, остальные остались у родственников.

Задачи по оказанию помощи жителям дома № 1 на улице Родина, пострадавшего накануне в результате чрезвычайного происшествия, поставлены губернатором Андреем Бочаровым на оперативном совещании.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Котельниково 23 октября около 11.00 в квартире пятиэтажного панельного дома произошел, по предварительным данным, взрыв бытового газа с последующим возгоранием в двух жилых квартирах. Напомним, что в результате инцидента погиб мужчина, еще один доставлен в реанимацию Котельниковской ЦРБ. Также медпомощь потребовалась 10-летней девочке.

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