Происшествия

Фрагменты человеческого скелета нашли в Волгоградской области

Происшествия 31.10.2023 17:37
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31.10.2023 17:37


В Котельниковском районе Волгоградской области в лесополосе местные жители сделали сегодня, 31 октября, страшную находку. Как стало известно ИА «Высота 102» примерно в пяти километрах от райцентра обнаружены фрагменты человеческого скелета.  

– Совсем недалеко от Котельниково в местном лесочке, западнее города, сегодня найдены человеческие кости рук, ног, череп, позвоночник и челюсть, – сообщили информагентству в Котельниковском районе. – Все фрагменты направлены на экспертизу. 

Кому могут принадлежать части скелета, предстоит выяснить сотрудникам следственных органов.  

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