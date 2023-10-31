Фрагменты человеческого скелета нашли в Волгоградской области





В Котельниковском районе Волгоградской области в лесополосе местные жители сделали сегодня, 31 октября, страшную находку. Как стало известно ИА «Высота 102» примерно в пяти километрах от райцентра обнаружены фрагменты человеческого скелета.

– Совсем недалеко от Котельниково в местном лесочке, западнее города, сегодня найдены человеческие кости рук, ног, череп, позвоночник и челюсть, – сообщили информагентству в Котельниковском районе. – Все фрагменты направлены на экспертизу.

Кому могут принадлежать части скелета, предстоит выяснить сотрудникам следственных органов.