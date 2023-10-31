Общество

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей от взрыва волгоградки

Общество 31.10.2023 10:53
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31.10.2023 10:53


В облздраве сообщили состояние пострадавшей после взрыва в Дзержинском районе Волгограда 71-летней женщины. Как ранее стало известно V102.RU, пострадавшую пенсионерку доставили в больницу № 25. 

— Женщина получает лечение в отделении сочетанной травмы. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, средней степени тяжести, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что по факту взрыва неустановленного предмета, предположительно гранаты, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). 

Напомним, что накануне вечером в редакцию «Высоты 102» позвонил местный житель, пожелавший сохранить анонимность, кеторый рассказал о подрыве женщины на гранате на улице Знаменской. Горожанин утверждал, что женщина якобы сдвинула с места ведро, под которым находилось взрывное устройство.  

Сегодня утром, 31 октября, информация о взрыве появилась в Telegram-канале Shot. Уточняется, что пенсионерка убиралась на своем участке, покатила садовую тележку, и в этот момент прогремел взрыв. По сведениям авторов канала, рядом с изуродованной тележкой обнаружены металлические обломки, предварительно, от гранаты РГД-5.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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