«Отметим шашлыками на даче»: в Волгограде комсомольцы празднуют 105-летие ВЛКСМ





Бывшие волгоградские комсомольцы сегодня праздную круглую дату – 105-летие со дня образования ВЛКСМ. Как рассказали V102.RU активисты, которые, по их словам, в душе так и остались комсомольцами, по традиции встретятся со своими соратниками по райкомам и горкомам ВЛКСМ. Бывшие волгоградские комсомольцы сегодня праздную круглую дату – 105-летие со дня образования ВЛКСМ. Как рассказали V102.RU активисты, которые, по их словам, в душе так и остались комсомольцами, по традиции встретятся со своими соратниками по райкомам и горкомам ВЛКСМ.

- Ни в каких официальных мероприятиях мы принципиально участвовать не будем, - рассказали V102.RU волжане, которые немало лет отдали комсомольской работе. – Соберемся на дачах, пожарим шашлыки, вспомним свою молодость и тех, кого уже нет с нами.Между тем, накануне в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось торжественное мероприятие «Союз комсомольских поколений», посвящённое 105-летию создания ВЛКСМ.В юбилейном торжестве приняли участие представители администрации Волгоградской области, региональной общественной организации «Союз комсомольских поколений», ветеранских и детско-юношеских патриотических и творческих организаций. Среди приглашенных гостей были замечены бывший вице-губернатор Волгоградской области Галина Хорошева, экс-депутаты Волгоградской облдумы Владимир Кабанов и Владимир Овчинцев.Любопытно, что многие бывшие комсомольцы до сих пор хранят свои значки и другую атрибутику тех времен. Впрочем, купить значки можно сравнительно недорого и сейчас. На популярном сайте объявлений их продают по цене от 50 до 250 рублей за штуку.