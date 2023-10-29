«Отметим шашлыками на даче»: в Волгограде комсомольцы празднуют 105-летие ВЛКСМ

Между тем, накануне в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось торжественное мероприятие «Союз комсомольских поколений», посвящённое 105-летию создания ВЛКСМ.
В юбилейном торжестве приняли участие представители администрации Волгоградской области, региональной общественной организации «Союз комсомольских поколений», ветеранских и детско-юношеских патриотических и творческих организаций. Среди приглашенных гостей были замечены бывший вице-губернатор Волгоградской области Галина Хорошева, экс-депутаты Волгоградской облдумы Владимир Кабанов и Владимир Овчинцев.
Любопытно, что многие бывшие комсомольцы до сих пор хранят свои значки и другую атрибутику тех времен. Впрочем, купить значки можно сравнительно недорого и сейчас. На популярном сайте объявлений их продают по цене от 50 до 250 рублей за штуку.
Фото сайта музея-панорамы "Сталинградская битва"