Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюре





На ВДНХ в Москве 4 ноября начнет работу международная выставка-форум «Россия». Волгоградская область представит на площадке видеоинсталляцию «Свет Великой Победы». Правда, увидят ее москвичи и гости столицы в мини-формате.

– Видеоинсталляцию «Свет Великой Победы» будут проецировать на макет скульптуры «Родина-мать зовет!» высотой 3,5 метра, – сообщает администрация Волгоградской области. – Кроме того, посетители экспозиции региона смогут совершить виртуальные экскурсии по достопримечательностям Волгограда.

Сегодня, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности столицы к одному из крупнейших мероприятий этого года. По его словам, в проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров. Для мультимедийных экспозиций и эффектной подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии.

– Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны, – сказал Сергей Собянин.

Для удобства гостей форума в Москве запустят бесплатный транспорт. Кроме того, в столице уже установлены 30 новых остановочных павильонов.