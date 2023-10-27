Происшествия

Тело растерзанного собаками мужчины нашли в лесополосе под Энегльсом

Происшествия 27.10.2023 15:01
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27.10.2023 15:01


В Саратовской области выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого было найдено в лесополосе под Энгельсом. По данным ИА «СарИнформ», мужчину могли загрызть бездомные собаки. 

Уточняется, что мертвым житель соседнего региона был обнаружен 25 октября в окрестностях села Терновка. 

– О том, что мужчину, которого нашли мертвым в Энгельсском районе Саратовской области, еще при жизни искусала стая собак, сообщили осведомленные источники, – сообщают корреспонденты информагентства. – При обнаружении на теле были раны от укусов животных. Известно, что погибший злоупотреблял спиртными напитками.  

«СарИнформ» уточняет, что сотрудники правоохранительных органов ситуацию не комментируют. Результаты вскрытия пока неизвестны, однако СК возбудил уголовное дело о халатности в Саратовской области (ст. 293 УК РФ) по факту трагического случая.

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