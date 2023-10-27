Общество

Мэр волгоградского города коммунальных катастроф приказала готовить пустые баклажки

Общество 27.10.2023 11:35
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27.10.2023 11:35


Глава Котово Волгоградской области Наталья Ефимченко наконец-то решилась озвучить заветную для местных жителей дату. Как сообщает V102.RU, при этом чиновница приказала готовить пустые баклажки. 

— Завершилось совещание на котором присутствовали представители ООО «Фабер-Гласс», МУП «Котово-Водоканал» и ООО «Тепловая компания Котово». Единственный вопрос — подключение сети нового водовода, — рассказала в своем Telegram-канале глава Котово Наталья Ефимченко. 

Мэр уточнила, что 31 октября компания «Фабер-Гласс», объединив усилия с водоканалом, подключит линию нового водовода по улице 60 лет ВЛКСМ. Однако для этого необходимо приостановить подачу воды не менее чем на сутки. 

— Убедительная просьба ко всем жителям города Котово — произвести запас воды, — просит глава. — Дату отключения выбрали исходя из более-менее благоприятных погодных условий. 

Отмечается, что работы по частичной замене водовода по улице Мира и улице 60 лет ВЛКСМ завершены на 100%. Следующим этапом, обещает Ефимченко, станет благоустройство территорий рядом с проведением ремонтных работ.

В последнее время Котово буквально раздирают скандалы в коммунальной сфере. Буквально на днях к ним добавилась, «коррупционная» составляющая — на оперативное видео попало задержание ФСБ руководства водоканала по делу о взятке. 

Напомним, что ранее в Котово устранили течь на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ и сообщили о новой проблеме. Также в городе коммунальных катастроф при ремонте водовода пробили нефтяную трубу, чем заинтересовали областное СУ СКР. 

Фото: Наталья Ефимченко / t.me 

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