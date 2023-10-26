В Волгоградской области сегодня, 26 октября, проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Алексея Товрогова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу Котовского района, 6 сентября наш земляк заключил контракт с Минобороны.

— Сегодня простились с Алексеем Алексеевичем Товроговым. Честно и храбро исполнял свой воинский долг, геройски погиб, защищая свое Отечество, — написал в своем Telegram-канале глава района Сергей Чумаков.

Известно, что погибшему бойцу было всего 35 лет. У него остались трое детей.

Фото: «Новости Котово и района» / ok.ru

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