На Украине погиб мобилизованный врач-кардиолог из Волжского

В ходе проведения специальной военной операции погиб врач-кардиолог из Волгоградской области Александр Назаров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на коллег погибшего, медика мобилизовали в зону боевых действий в прошлом году.

— Александр Владимирович был призван по частичной мобилизации в звании старшего лейтенанта. В зоне СВО был назначен начальником медвзвода. Он нес службу так же достойно, как и стоял на страже здоровья жителей Волжского, — сообщается в официальном некрологе. — Помним и гордимся нашим Героем!

Известно, что Александр Назаров работал в горбольнице № 3 Волжского. Коллектив медучреждения выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3»

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