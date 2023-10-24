«Это просто вышак»: главный злодей игры про Человека-паука угрожал Волгоградом своей дочери

В компьютерной игре Marvel’s Spider-Man 2, основанной на американских комиксах, релиз которой на PlayStation 5 состоялся 20 октября, упомянули Волгоград, сообщает V102.RU.

— Это просто вышак. Не Москву, не еще какой-то город упомянули, а именно Волгоград. Главный злодей Крейвен-охотник пугает им в одной из миссий свою дочь Анну. Мол, если ты и впрямь достойна, посмотрим, справишься ли ты с Волгоградом. Так он говорит, — рассказал волгоградец Мирон Ерошкин.

К слову, по сюжету игры двум протагонистам — Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу — предстоит сразиться с суперзлодеями Крейвеном-охотником, Песочным человеком и Ящером, а также столкнуться с Веномом.

Фото: ИА «Высота 102»