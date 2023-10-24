В Волгограде уберут «неприглядную картину» с территории 12-й больницы

Территорию 12-ой больницы в Краснооктябрьском районе Волгограда, которая находится в запущенном состоянии, приведут в порядок и благоустроят. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 24 октября, губернатор Андрей Бочаров.





Глава региона побывал на объекте, осмотрел внутреннюю территорию больницы, на базе которой планируется создать высокоспециализированный центр травматологии, ортопедии и протезирования. В этом Центре протезирования будут оказывать помощь участникам СВО, а также пациентам, получившим бытовые, производственные или спортивные травмы.

Сейчас в двор больницы, как отметил глава региона, представляет собой неприглядную картину для взора медперсонала и посетителей. На территории все в сухостое, разрушены пешеходные дорожки, негде прогуляться и припарковаться.

Больница №12 находится на улице Бажова и соседствует с отделением ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», расположенном на ул. Штеменко. Разграничения территорий этих двух лечебных учреждений нет.





- Андрей Бочаров поручил разработать программу развития медицинского городка, в которой обязательно необходимо предусмотреть строительство парковок; разделение территорий двух медучреждений с обеспечением каждого прямым выездом на 2-ю Продольную; дополнительное озеленение; места отдыха для проходящих лечение жителей, - сообщили в обладмине.

Фото: администрации Волгоградской области

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