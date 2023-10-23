Шлюзы ВДСК в Волгоградской и Ростовской областях закроют на ремонт 26 октября

Профилактические работы на шлюзах Волго-Донского судоходного канала пройдут 26 октября, передает V102.RU.

По информации ФБУ «Администрация «Волго-Дон», в этот день ориентировочно на 5 часов будет остановлен пропуск судов на шлюзах №№ 1-15, Николаевском и Константиновском гидроузлах.

Шлюзы закроются на ремонт с 9:00 до 16:00, но возможно смещение по времени.

Судовладельцев просят учитывать это, чтобы минимизировать простой флота.

Напомним, что шлюзы №№1-13 находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»