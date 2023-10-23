Жителя Москвы с поддельным удостоверением капитана полиции задержали на посту ДПС в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, автомобиль BMW под управлением 36-летнего мужчины был остановлен на стационарном посту «Светлоярский».

У водителя было обнаружено удостоверение сотрудника ОВД с признаками подделки. Документ изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что удостоверение фальшивое и не соответствует защитному комплексу бланков служебных удостоверений сотрудников ОВД.

Установлено, что москвич купил «корочку» летом этого года в Интернете.

- Водителя доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой также будет установлено, для каких целей мужчина планировал использовать фальшивку, - рассказали в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области