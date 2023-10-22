В Центральном парке культуры и отдыха замечена команда Медийной футбольной лиги «Титан» вместе с экс-игроком «Ротора» Антоном Пискуновым. Как сообщает V102.RU, футболисты встретились с фанатами и посадили дерево.





— Игроки поучаствовали в высадке именного дерева, поиграли с гостями парка в футбол и покатались в скейт-парке, — рассказали в ООО «Парк».





Напомним, что 22 октября на стадионе «Волгоград Арена» определится чемпион Winline Media Football League (МФЛ). В финальном матче, который пройдет в 19.00, сыграют команды «Титан» и «Broke Boys».





Фото: ООО «Парк»

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