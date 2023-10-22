«Я здесь с моими братцами»: оскорбивший волгоградских болельщиков Василий Уткин прилетел на финал МФЛ

В Волгоград прилетел спортивный блогер Василий Уткин, который запомнился многим жителям города после его оскорбительных выпадов в адрес фанатов «Ротора», самого клуба и города-героя. Как сообщает V102.RU, Уткин на стадионе «Волгоград Арена» будет поддерживать свою команду «Эгриси».

— Вот я и снова в Волгограде. Редкий случай, когда, если спрашивают — а давно ли ты там был? — я могу назвать точную дату.) Я приехал в Волгоград 18 июня 18 года комментировать матч Англия — Тунис на нашем ЧМ. Но где-то к трем дня мне сообщили, что моя работа на ЧМ закончена. Закрыто.) И вечером я уже был в Москве. И мог больше не особо выбирать слова.) А сейчас я здесь с моими братцами, с Эгриси… (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.), — цитирует информагентство пост блогера в Telegram.

В свое время Уткин нелестно отозвался о «Роторе», отметив, что за команду «болеют гопники», а сам Волгоград блогер назвал «городом гопников». Фаны сине-голубых не остались в долгу — на одном из матчей они скандировали с трибун кричалку, смысл которой сводился к тому, что Уткин страдает ожирением и относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, что 22 октября в Волгограде определится чемпион Winline Media Football League (МФЛ). В финальном матче, который пройдет в 19.00 на «Волгоград Арене», сыграют команды «Титан» и «Broke Boys». Матч за третье место «Fight Night» — «Эгриси» запланирован на 15.00. Финал Медийной футбольной лиги в Волгограде будет посвящен 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы. Специальным гостем станет рэп-исполнитель MACAN.

Скриншот: видео «Настоящий РадиоУткин» / t.me