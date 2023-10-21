Росстат увидел позитив в демографической картине Волгоградской области

Итоги естественного движения населения Волгоградской области за последний летний месяц текущего года и в целом за январь-август 2023 года опубликовал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального статистического ведомства, тектонических сдвигов по сравнению с предыдущим отчетом не произошло, но позитив в некоторых цифрах есть.

Так, за январь-август в Волгоградской области родилось 11322 малыша, что на 411 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерло за восемь месяцев в регионе 21269 человек – это на 2034 человека больше, чем в январе-августе 2022-го.

Снижение рождаемости в регионе за этот период составило 3,5%. Примечательно, что если брать отдельно август, то в Волгоградской области этот месяц стал удачным для пополнения в семьях. Родилось 1723 малыша – на 101 больше, чем в августе прошлого года. В процентном соотношении рост составил 6,2 %. Достаточно ровная статистика в этом месяце была и по смертности. Умерло 2858 человек – на три больше, чем в августе прошлого года. Естественная убыль населения составила 1135 человек – на столько в одном летнем месяце смертность превысила рождаемость.

По итогам января-августа этот показатель составил уже 9947 человек. Несмотря на такой разрыв с рождаемостью, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель уменьшился. Естественная убыль населения в 2022 году за восемь месяцев была 11570 человек.

Росстат отмечает, что в Волгоградской области с начала года снизилось число разводов и увеличилось число браков. Так, в январе-августе 2023 года узами брака связали себя на 627 пар больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото из архива ИА «Высота 102»