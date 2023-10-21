Под Волгоградом на час закроют «горбатый» мост через ВДСК

На один час в Калачевском районе Волгоградской области будет полностью перекрыто движение по «горбатому» мосту через Волго-Донской судоходный канал. Как сообщили V102.RU в областном комитете транспорта, движение в оба направления остановят в связи с проведением технических работ.

- Ориентировочное время перекрытия – с 12-00 до 13-00. На этот период проезд будет предоставлен только транспорту экстренных служб, - уточнили в профильном ведомстве.

Объехать мост можно по автодорогам А-260 «Волгоград - Каменск - Шахтинский», «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники –Сальск», Подъезд от М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к «Червленое - Калач-на-Дону», дорогой «Новый Рогачик –Волгоград», подъездом от автодороги «Новый Рогачик – Волгоград» к поселку Береславка.

Фото из архива ИА «Высота 102»