Волгоградцы остановили строительство незаконной стоянки под своими окнами





В рабочем поселке Водстрой Тракторозаводского района Волгограда местные жители совместно с уполномоченным по правам человека в Волгоградской области добились заморозки строительства масштабной автостоянки. Как сообщает ИА «Высота 102», коммерческая организация намеревалась возвести новый объект с массой нарушений на ул. Луконина.

С просьбой помочь в сложившейся ситуации к омбудсмену жители многоквартирных домов по улице Луконина обратились в августе 2023 года.

– Игнорируя законные интересы жителей, коммерческая организация вела строительство стоянки для большегрузных автомобилей и технического сервиса грузовой автотехники в непосредственной близости к многоквартирным домам, внутри жилого квартала, без соответствующих разрешительных документов и отсутствия результатов публичных слушаний, – рассказал ИА «Высота 102» главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Волгоградской области Юрий Корзеев.

В процессе незаконного строительства спецтехника буквально уничтожила внутриквартальные дороги на Луконина, а из-за вибрации при использовании вибромолота на одном из домов и вовсе появилась трещина. При этом, по словам волгоградцев, никакие их обращения в органы власти не получили отклика.

– По результатам проведенной волгоградским уполномоченным совместно с органами прокуратуры проверки выяснилось, что в ходе проведенных публичных слушаний по проекту решения о предоставлении коммерческой организации разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для размещения служебных гаражей, большинство участников высказалось против, – сообщает Юрий Корзеев.

Спорить со вскрывшимися фактами местные чиновники не стали.

– Исполнительными органами муниципальной власти принято решение об отказе в предоставлении коммерческой структуре разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для оборудования технической площадки, – резюмируют в аппарате волгоградского уполномоченного по правам человека.