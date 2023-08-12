Общество

Главврач Камышинской больницы уехал лечить раненых в зону СВО

Общество 12.08.2023 08:49
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12.08.2023 08:49


Главврач Камышинской городской больницы Владимир Галушкин возглавил военный госпиталь в зоне СВО. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал Мобилизация34. Владимир Галушкин  - подполковник в запасе, кавалер двух орденов Мужества. 
– Мне было 30 лет, когда я попал в Чечню. Был начальником медицинского пункта 255-го мотострелкового полка в составе 8-го корпуса генерала Льва Рохлина. 31 декабря 1994 года начался штурм Грозного, который длился больше месяца. Пришлось многое повидать и пережить: оперировали в подвале, спасали раненых бойцов и мирных людей. Поэтому сам не понаслышке знаю, что такое война, — рассказал Галушкин.
Напомним, в феврале 2023 года Владимир Галушкин стал участником смертельной аварии.
На автодороге «Иловля-Ольховка» произошло столкновение автомобилей Lexus и «ВАЗ-2112». За рулем иномарки находился Владимир Галушкин. В аварии погибли водитель «ВАЗ» и пассажирка отечественной машины, 16-летняя девушка. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщали, что причиной ДТП был выезд иномарки на встречку.
По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. О результатах его расследования больше не сообщалось.
Между тем, на сайте Камышинской городской больницы Владимир Галушкин до сих пор значится главным врачом медучреждения.

Фото сайта Камышинской горбольницы

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