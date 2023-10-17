«Рейдеры ограбили мою семью»: волгоградский коммерсант раскрыл схему отъема имущества через фиктивный долг





Бывшего волгоградского бизнесмена, вкладывавшего большие суммы в развитие бизнеса, разорили, как он утверждает, из-за фиктивного долга, а также оставили без имущества членов его семьи. Эдуард Саушкин считает, что в отношении его бизнеса была проведена операция по рейдерскому захвату, целью которой было получение его активов, а также отъем объектов недвижимости. Сначала на бизнесмена «повесили» долг в размере 19 миллионов рублей, а затем, как он говорит, начали «разувать» его родственников, отбирая у них недвижимость. Эдуард уверен, что «рейдеры» используют суд, чтобы оставить его родственников ни с чем, и намерен придать огласке создавшуюся ситуацию.

– Все началось с того, что около двадцати лет назад я решил помочь своему знакомому Вадиму Брауну и мы организовали компанию «Волго Пром Кровля», где он стал учредителем, а через год вышел из состава учредителей, – рассказывает Эдуард. – Чтобы помочь товарищу войти в курс дела компании, занимавшейся поставками яиц, я был одно время финансовым директором фирмы, не подписав ни одного документа и предоставил Брауну заниматься самостоятельно бизнесом. На развитие дела понадобились кредиты, которые брал Браун, а я выступал поручителем и давал ему деньги в долг, в том числе оформляя кредиты на свое имя. А через несколько лет меня вызвали в полицию и сообщили, что директор «Волго Пром Кровля» написал на меня заявление, что я якобы в течение периода с 2013 по 2016 годы крал из сейфа деньги и в итоге похитил 19 миллионов рублей наличными. А через некоторое время тот же Браун организовал другое заявление в полицию – теперь он утверждал, что я эти деньги якобы получил через подотчетные документы. То есть он опроверг свое первое заявление, но за клевету не ответил, а продолжил меня обвинять в несуществующих преступлениях.

При этом процедура получения подотчетных средств всем известна – руководитель компании должен подготовить приказ, бухгалтер – выдать деньги исключительно на конкретные нужды, а тот, кто получил, – отчитаться о потраченных средствах с помощью документов, соответственно, с личной подписью того, кто будто бы брал деньги. Этих документов директор «Волго Пром Кровля» Браун, по словам Саушкина, в арбитражный суд и полицию, куда поступили заявления от компании, не смог предоставить. Вместо этого в деле фигурировали копии расходных ордеров, при том, что в суд должны предоставляться исключительно документы-оригиналы. В частности, в одной из копий утверждалось, что деньги были выданы под отчет самому Брауну, в другой – что сумма выдавались якобы через третьих лиц, а точнее, бухгалтеру, который будто вносила их на расчетный счет Саушкина через банкомат.

К слову, в распоряжении редакции оказались расходные ордеры с суммами, аналогичными тем, которые будто бы перечислялись на счет Саушкина. Только получателем этих денег был сам Вадим Браун, о чем свидетельствует его «живая» подпись. Однако номера документов и даты полностью совпадали с теми расходниками, которые якобы и обличали Саушкина в хищении 19 миллионов рублей.

При этом в платежке, которая будто бы была подписана в апреле 2013 года, были указаны данные паспорта Эдуарда, полученного им в 2016 (!) году. То есть он умудрился получить деньги по паспорту будущего.

Примечательно, что около двух месяцев назад была проведена экспертиза неожиданно обнаруженных расходников, которая показала, что на ордерах якобы от 2013 года стояли совсем свежие подписи Брауна – сделанные пять лет спустя.

Несмотря на наличие других доказательств о том, что Саушкин не обкрадывал «Волго Пром Кровля» на 19 миллионов рублей и отказ в полиции в возбуждении уголовного дела по факту этого мифического хищения, арбитражный суд Волгоградской области признал долг Эдуарда Савушкина перед компанией Вадима Брауна в размере более 19 миллионов рублей.

Однако оспорить существование вымышленного долга бизнесмену не удалось. К тому же банки начали предъявлять к Саушкину финансовые претензии по кредитным обязательствам Вадима Брауна, поручителем по которым выступал не только сам Эдуард, но и его родственники – супруга, сестра и другие граждане.

– Как я потом понял, Браун готовил эту схему с 2011 года. Он раздул обороты, приобрел дополнительные производственные площади, а потом просто открыл другую фирму, оформленную на менеджера, куда «скинул» все активы, а на его (нашей) фирме ничего не осталось – только долги. У меня арестовали все имущество, у сестры отобрали автостоянку, начался настоящий грабеж.

В 2019 году бизнесмен вынужден был начать процедуру банкротства, которую ведет по настоящее время в арбитражном суде Волгоградской области судья Санин. Мифический долг в размере более 19 миллионов рублей Эдуарда Саушкина выкупил за миллион с копейками Александр Сологубов, который является заинтересованным лицом в пополнении конкурсной массы. За два с половиной года, что длится этот процесс, теперь уже бывший бизнесмен остался без всего. Мало того, имущество отбирают и у членов его семьи.

– Заинтересованная и противоборствующая по моему «банкротному» делу сторона начала аннулировать честные сделки с объектами, которые мне когда-то принадлежали, а несколько лет назад были проданы или уступлены за долги другим людям – добросовестным приобретателям. Еще в 2017 я передал Ягдону Гаврилову один из таких объектов недвижимости. Впоследствии его приобрела у Гаврилова Нина Марьина, все несчастье которой, как потом выяснилось, оказалось лишь в том, что она была моей тетей. И вдруг через 5 лет Гаврилов заявил, что никакого займа он мне не предоставлял, так как у него не было для этого финансовой возможности! Мало того, он утверждал, что никаких денег от Марьиной не получал! При этом сделка проходила у нотариуса Пучкиной, в ее присутствии, деньги передавались Гаврилову также при ней. Но судья Санин по какой-то причине даже не захотел опросить нотариуса, которая в этот момент стояла в коридоре и ждала приглашения. Зато он поверил словам, подчеркиваю, словам, а не документам и свидетелям!

В результате арбитражный суд аннулировал нотариальную сделку купли-продажи недвижимости и вернул приобретенный Марьиной объект в конкурсную массу. Тетя бизнесмена лишилась и недвижимости, и денег, которые она потратила на его приобретение.

– В соответствии с определением суда Нина Марьина идентифицирована в качестве заинтересованного лица. Однако, исходя из понятий Семейного кодекса РФ и положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) сестра моей матери не может быть заинтересованным лицом по отношению ко мне. Гаврилов изначально был заинтересован в получении денег, которые я у него занимал. Суд, по моему мнению, сделал и другой ошибочный вывод – что я являлся формальным собственником имущества. Это опровергают доказательства в виде заключенных Марьиной договоров на электроснабжение объекта и другими документами, которые показывали, что она сама распоряжалась купленным имуществом. Но суд не учел эти моменты, ведь главная задача была – наполнить конкурсную массу для его нового кредитора.

–Что примечательно, я провел в одно и то же время три совершенно одинаковые сделки по отчуждению имущества. Однако суд в двух случаях признал, что сделки были добросовестными, а я имел права продавать имущество, так как не имел долгов, а в третьем случае с Ниной Марьиной он сделал совершенно противоположные выводы! Что я будто бы не мог продавать имущество, так как у меня были долги! Как такое может быть? – недоумевает Эдуард Саушкин.

Почему в отношении имущества его родственницы судья принял именно такое решение, бывший бизнесмен может лишь догадываться.

Однако на этом процесс «раздевания» родственников Эдуарда Саушкина не закончился. Теперь на очереди – имущество его матери. Финансовый управляющий потребовал включить в конкурсную массу принадлежащее ей имущество.

– По версии второго управляющего Лазарева (первый конкурсный управляющий Беляков был осужден за мошенничество – Прим. ред. ИА «Высота 102) я будто бы в целях сокрытия факта приобретения недвижимости за счет наличных средств решил оформить этот объект на свою маму, совершив для вида сделку купли-продажи в мае 2021 года, – рассказывает Эдуард. – Это же полный бред! Базу в Городище продал банк «Интеза» за долги по кредитам Брауна. Как известно, это делается открыто, на официальных площадках. Приобрел объект Александр Бузулуцкий, а потом его уже по большей стоимости выкупила моя мама. Она – ветеран труда, всю жизнь работала вместе с отцом в сельском хозяйстве, в Еланском районе неизменно занимала первые места в соревнованиях подсобных хозяйств. Ее неоднократно признавали лучшим заготовителем и сельхозработником Еланского района. Они с отцом всегда трудились и хорошо зарабатывали. Однако судья считает, что мои родители не могли самостоятельно приобрести базу, несмотря на то, что были предоставлены доказательства их платежеспособности. Так, в 2012 году они только валюты купили на 12 миллионов рублей – были предоставлены справки из банка и подтверждение оплаты банковской ячейки. За сдачу молока, мяса и меда они также получали неплохие деньги, что подтверждается данными проведенной экспертизы получения доходов ЛПХ (личного подсобного хозяйства), где оценивается их доход за несколько лет. Кроме того, мой отец проводил сделки с жильем, земельными участками, за что тоже получал доход.

Однако в суде эти аргументы, утверждает Эдуард, не работают.

– Конкурсный управляющий пытается добиться признания сделки по приобретению моей матерью производственной базы формальной и на этом основании не только отобрать у нее имущество, но и обязать вернуть ее 8,6 миллиона рублей, которые она потратила на покупку объекта! То есть она останется и без недвижимости, и без денег! При этом суд не собирается отменять саму сделку купли-продажи, что считается нонсенсом. Почему? Да все просто. Если пойти по такому пути, то база вернется банку и «пролетит» мимо конкурсной массы. А значит, собственник моего мифического долга не получит из этого выгоды, – убежден Эдуард.

По мнению бывшего бизнесмена, подозрения в реализации формальных сделок с целью спасения своего имущества абсурдны и не имеют под собой никакой почвы в виде здравого смысла.

– Меня пытаются убедить в том, что я, грубо говоря – дурак. А как еще можно объяснить позицию конкурсного управляющего, что я будто бы дал сначала денег Бузулуцкому, чтобы он купил базу, потом – своей матери, чтобы она ее выкупила у Бузулуцкого? Получается, что я два раза потратил деньги на то, чтобы заполучить этот объект? А, может, я бы просто сразу выкупил ее у банка и это бы мне обошлось в два раза дешевле! Но такие аргументы на суд не действуют, – констатирует Эдуард.

Что еще интереснее, сейчас такую же сумму, равную стоимости базы в Городище, пытаются взыскать и с его отца. По версии суда, бывший бизнесмен тоже дал на это дело денег своему родственнику. То есть некогда успешный предприниматель, если следовать этой логике, додумался до того, чтобы трижды переплатить за объект, который он мог выкупить в три раза дешевле. Примечательно, что никаких доказательств, подтверждающих передачу денег Саушкину Эдуарду кому-либо, финансовым управляющим не предоставлено, то есть, все зиждется только на фантазиях.

При этом, обращает внимание Эдуард Саушкин, он никак не мог дать денег, которые будто бы он похитил у компании Брауна, а потом дать их своим родственникам на выкуп имущества хотя бы по одной причине.

– Даже то самое «справедливое» определение суда, которое вынес судья Нехай, подтверждало, что лично я никаких 19 миллионов в руках не держал и ими не владел, – поясняет Эдуард Саушкин. – В определении четко написано, что их забрал банк в погашение кредитных обязательств. Но судья, который ведет мое дело о банкротстве, не принимает его в расчет и, по сути, дает новую оценку фактам и событиям, которые уже закреплены в определении.

Впрочем, во все эти нюансы, судя по всему, суд не погружается. Завтра, 18 октября, арбитражный суд Волгоградской области уже может вынести решение, которым разорит еще одного родственника Эдуарда Саушкина.

Между тем, данной ситуацией заинтересовались юристы передачи «Человек и закон». Они уже прибыли в Волгоград, посетили заседание в арбитражном суде и будут присутствовать на дальнейших. Юристы и журналисты уже начали независимое расследование, по результатам которого будет выпущен репортаж.