Волгоградский офицер награжден медалью Суворова за мужество в бою

Сотрудник Управления Росгвардии по Волгоградской области указом президента России Владимира Путина награжден медалью Суворова за мужество, проявленное в бою. Сегодня, 16 октября, награду бойцу вручил начальник ведомства генерал-майор полиции Юрий Тупиков.
Начальник регионального управления Росгвардии поблагодарил подчиненного за успешное выполнение поставленных задач.
– Вы храбро и профессионально действовали в сложной обстановке, продемонстрировали лучшие качества патриота Отечества. Успехов вам, здоровья и благополучия, – поздравил офицера Тупиков.
Фото: пресс-служба Росгвардии