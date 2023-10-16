Общество

Волгоградский офицер награжден медалью Суворова за мужество в бою

Общество 16.10.2023 15:17
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16.10.2023 15:17


Сотрудник Управления Росгвардии по Волгоградской области указом президента России Владимира Путина награжден медалью Суворова за мужество, проявленное в бою. Сегодня, 16 октября, награду бойцу вручил начальник ведомства генерал-майор полиции Юрий Тупиков.

Начальник регионального управления Росгвардии поблагодарил подчиненного за успешное выполнение поставленных задач.


– Вы храбро и профессионально действовали в сложной обстановке, продемонстрировали лучшие качества патриота Отечества. Успехов вам, здоровья и благополучия, – поздравил офицера Тупиков.

Фото: пресс-служба Росгвардии

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