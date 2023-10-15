Общество

«О них мечтал любой мальчишка»: волгоградец собрал коллекцию легендарных машинок СССР

Общество 15.10.2023 18:38
0
15.10.2023 18:38


Волгоградец Андрей Канунников – обладатель удивительной коллекции родом из СССР. За тридцать лет мужчина собрал больше двух сотен  автомобилей, ставших настоящими легендами советского автопрома. От оригинальных «Жигулей», «Москвичей» и КАМАЗов их отличают только размеры - все модели уменьшены в 43 раза. О страсти к коллекционным машинам, профессиональных тонкостях и «охоте» за редкими экземплярами волгоградец рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».


В конце 80-х офицер Андрей Канунников купил первые модели своему сыну. Уже тогда детское увлечение стоило отнюдь не дешево – копию «Москвича» без открывающихся дверей в отделе «Сувениры» выставляли за три с половиной рубля. Самые дорогие модели и вовсе стоили по 10-12 рублей.

- В 1989 году я служил в Красноярске и из частых командировок привозил сыну модели машин. А вскоре мы по воскресеньям стали ездить в клуб коллекционеров. Тогда нас это так увлекло, так заразило. Сын даже перестал играть с этими машинками и хранил их на полке в коробчках, - вспоминает мужчина. – Спустя три-четыре года меня перевели на службу в Волгоград, и моя страсть к коллекционированию немного поутихла. К тому моменту мы собрали уже около 100 моделей.

Еще тридцать-сорок лет назад красный «Москвич», олимпийский «Рафик» или ярко-желтая машина скорой помощи была мечтой любого советского мальчишки. К слову, с восторгом на игрушки родом из детства взрослые «дети» смотрят и сейчас.


- С середины 70-х саратовский оборонный завод «Тантал» в качестве дополнительной нагрузки начал выпускать коллекционные модели машин СССР – «Жигули», «Москвичи», «Волги», «Чайки», УАЗы, «Рафы». Они также имели разные штамповки - ГАИ, «Медпомощь» , «Аэрофлот», «Ралли-сервис». В основном, они отправлялись в качестве сувениров в социалистические и капиталистические страны. Но некоторые шли и на продажу. Кстати, номерные модели, выпущенные до 1986 года, и по сей день ценятся коллекционерами больше всего. После развала Советского Союза предприятие продолжало работать, но качество изделий заметно упало. В 2012 году «Тантал»  закрылся. Теперь саратовских моделей не найти в продаже. Наряду с редкими штамповками, которые по-прежнему изготавливают на казанском «Элеконе», рынок заполонила китайская продукция, - отмечает коллекционер. – Конечно, их не сравнить с нашей «классикой». Модели того времени были идеально детализованы. Инженеры делали замеры – зеркальце было точной копией оригинала, уменьшенного в 43 раза. Точно также с фарой или кабиной. Сейчас люди, жившие в СССР, - хоть взрослые, хоть дети, - приходят в восторг от этих машинок.


С толикой мальчишеского азарта о своей коллекции говорит и сам Андрей Каннуников. Хотя когда-то мужчина настолько пресытился машинами в миниатюре, что на несколько лет убрал их в чемодан. 

- В 2010 году я вновь достал свою коллекцию. Поностальгировал, поразбирал их – какие-то были в плохом состоянии, - говорит волгоградец. -  Около 150 машинок я отдал на выставку в областную библиотеку Горького, в которой работаю и сам. А 80 моделей, самых ценных и любимых, оставил дома. Они хранятся в коробочках в коридоре – чтобы не выгорали. Кстати, иногда «родная» коробка оказывается едва ли не ценнее самой модели. Ведь раньше родители покупали детям игрушки, а упаковку выбрасывали. Но для нас, коллекционеров, эти коробочки с указанием каталожного номера, месяца и года выпуска очень важны. Недаром на известном аукционе «Мешок» продают не только сами модели, но и коробки. Самые ранние, номерные, могут стоить 10-15 тысяч. 


Собрав внушительную коллекцию, мужчина не перестал засматриваться на самые редкие экземпляры. Правда, сейчас советский раритет может стоить едва ли не как полноценная машина. 

- У меня есть действительно редкие модели. Как-то раз я раздобыл на рынке ВАЗ 2107 с каталожным номером а40. Мне повезло, потому что продавец не знал ценности своего товара. Бывает и такое, - вспоминает волгоградец. - Я бы с радостью купил и самую редкую модель «Волга» ГАЗ-31 02 с каталожным номером А38. Но на сегодняшний день она стоит 200 тысяч. Правда, большое значение здесь играют не только ее состояние, но даже цвет. А вот за «Рафик» , выпущенный специально к московской Олимпиаде-80, просят от 50 тысяч рублей. С годами эти модели будут только дорожать, ведь время превратит их из винтажа в настоящий раритет.

Автор Виктория Чумакова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.10.2023 18:17
Общество 15.10.2023 18:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 17:32
Общество 15.10.2023 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 16:56
Общество 15.10.2023 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 15:50
Общество 15.10.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 15:05
Общество 15.10.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 13:08
Общество 15.10.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 13:00
Общество 15.10.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 12:36
Общество 15.10.2023 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 11:08
Общество 15.10.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 09:15
Общество 15.10.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 08:41
Общество 15.10.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 07:51
Общество 15.10.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 19:46
Общество 14.10.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 18:48
Общество 14.10.2023 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 17:32
Общество 14.10.2023 17:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Облкомприроды разрешили убить 10 бобров в охотзаказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:51
Смяло, как банку: семь человек пострадали в крупной аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Опять без победы. «Ротор» закончил матч с «Волгой» в Волгограде ничьей - 1:1Смотреть фотографии
19:10
Колонна байкеров встала на съезде у «танцующего» моста в Волгограде после ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
«О них мечтал любой мальчишка»: волгоградец собрал коллекцию легендарных машинок СССРСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде ждут заявлений от кандидатов на пост главы фонда капремонтаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде растет число подключенных к теплу домовСмотреть фотографии
16:56
Скончался бывший вратарь волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:50
Учения по борьбе с саранчой пройдут 2 ноября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
«Больно и обидно до слёз»: под Волгоградом снесли старое здание ж/д станцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом сельских детей вынуждают ходить 8 км пешком в школуСмотреть фотографии
13:00
Волгоградские врачи спасли 2-летнего малыша, выпившего яд от насекомыхСмотреть фотографии
12:36
Чиновникам в Волгоградской области приказали усилить информработу с населениемСмотреть фотографии
11:08
56 лет назад на Мамаевом кургане в Волгограде открыли мемориал с «Родиной-матерью»Смотреть фотографии
10:31
«Ушла босиком»: в Волгограде пропала 24-летняя девушкаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде водитель «Волги» сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:15
«Само не пройдет»: врач рассказала, когда волгоградцам пора идти к психотерапевтуСмотреть фотографии
08:41
Привезут с юга и севера: опубликовано расписание электричек в день футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:51
Гидрометцентр назвал два опасных погодных явления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Нужен перелом. «Ротор» в Волгограде сыграет с «Волгой» 15 октябряСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде исчез 65-летний мужчина с рюкзакомСмотреть фотографии
19:46
«А зачем нам чиновники?»: жители Михайловки добились нового тротуара в ГенпрокуратуреСмотреть фотографии
18:48
Росздравнадзор проверил качество лекарств в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:03
Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробкаСмотреть фотографии
17:32
В половину домов Волгограда пришло теплоСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде спасли новорожденного с дыркой в животеСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде открылись новый ФОК и спортплощадкаСмотреть фотографии
15:38
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Николая ЖарковаСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде мэрию обязали отремонтировать и осветить дороги в Краснооктябрьском районеСмотреть фотографии
14:21
Пришли 2 тысячи человек. В Иерусалиме похоронили убитого в ходе конфликта с ХАМАС волгоградца Дмитрия РешетниковаСмотреть фотографии
 