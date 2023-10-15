Волгоградские врачи спасли 2-летнего малыша, выпившего яд от насекомых

Сильнейшее отравление репеллентом получил 2-летний мальчик из Октябрьского района Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в облздраве, ребенка доставили в больницу №25 в Волгограде, где за его жизнь боролись токсикологи регионального Центра острых отравлений.

Установлено, что малыш случайно сделал глоток из бутылки с ядом для насекомых. Родители оперативно доставили ребенка в ЦРБ, где было принято решение о госпитализации маленького пациента в Волгоград.

– Ребенок был экстренно госпитализирован в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Проводилось введение антидотов и интенсивная терапия, - рассказал руководитель Центра острых отравлений городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Сергей Ларионов. - После того, как мальчик пришел в ясное сознание, дезинтоксикационная и антидотная терапия была продолжена в детском отделении.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.