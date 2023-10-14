Росздравнадзор проверил качество лекарств в Волгоградской области





В 2023 году территориальным органом Росздравнадзора по Волгоградской области проведено 42 контрольных мероприятия в виде выборочного контроля качества лекарственных средств. Специалисты проверили 513 образцов лекарственных препаратов с применением неразрушающих методов БИК-спектроскопии и РАМАН- спектроскопии. Все лекарства успешно прошли испытания – к такому выводу пришли в ведомстве, сообщает V102.RU.

Также были отобраны 216 образцов лекарственных препаратов для проведения полного анализа на соответствие требованиям к качеству, установленным при государственной регистрации, на базе лаборатории Ростовского филиала ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора.В настоящее время уже по 170 образцам лекарственных препаратов поступили положительные результаты экспертизы, по остальным образцам экспертиза еще проводится.