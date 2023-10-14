Росздравнадзор проверил качество лекарств в Волгоградской области

Также были отобраны 216 образцов лекарственных препаратов для проведения полного анализа на соответствие требованиям к качеству, установленным при государственной регистрации, на базе лаборатории Ростовского филиала ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора.
В настоящее время уже по 170 образцам лекарственных препаратов поступили положительные результаты экспертизы, по остальным образцам экспертиза еще проводится.