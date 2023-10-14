«Мешали работать и жить»: РКН запретил «Ситиматик-Волгоград» названивать должнику

Жителю города-героя с помощью Роскомнадзора удалось прекратить «террор» бывшего регионального оператора «Ситиматик-Волгоград», который донимал его звонками с требованием погасить долг. Как рассказал V102.RU Сергей К., «Ситиматик-Волгоград», который потерял статус регоператора с 1 августа 2023 года, продолжал использовать его персональные данные в виде номера телефона, по которому постоянно звонил робот и сообщал о необходимости погасить долг.
- С суммой долга я был не согласен, но решить этот вопрос с «Ситиматик-Волгоград» было невозможно – бывший регоператор держит только одностороннюю связь с теми, кто, по их мнению, им задолжал, - объяснил Сергей. – Однако звонки с требованием погасить задолженность продолжались постоянно. Это мешало мне работать и жить. Я сделал детализацию звонков в качестве доказательства телефонного «террора» бывшего регоператора и приложил эти данные к заявлению в Роскомнадзор.
В ведомстве рассмотрели заявление Сергея и пришли к выводу, что напоминать о долге посредством телефонных звонков потребителю услуги «Ситиматик-Волгоград» мог лишь, обладая статусом регоператора. После 1 августа 2023 года компания, которая больше не занимается в регионе оказанием услуг по вывозу мусора, не имеет права звонить заявителю.
РКН обратился в «Ситиматик-Волгоград» с требованием прекращения использования персональных данных Сергея К.. и в настоящее время звонки от бывшего регоператора на сотовый телефон волгоградца прекратились.
- Хочу подчеркнуть, что данный запрет касается лично меня и соответствующее решение было принято по моему заявлению, - прокомментировал волгоградец. – К сожалению, речь не идет о констатации массовых нарушений, допущенных «Ситиматик-Волгоград». Поэтому могу лишь посоветовать индивидуально решать эти проблемы путем подачи заявления в РКН и сбором доказательств о телефонной «травле» бывшего регоператора. Но хочется надеяться, что в дело вмешается прокуратура и «Ситиматик-Волгоград» запретят это делать в отношении всех волгоградцев, кого они считают должниками.
Напомним,
V102.RU ранее сообщало также о массовой рассылке «Ситиматик-Волгоград» якобы решений мировых судей о взыскании задолженности с бывших потребителей услуги по вывозу мусора. Экс-регоператор также требовал долг с умершего десять лет назад пенсионера.