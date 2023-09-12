Родственники ушедшего из жизни десять лет назад пенсионера получили грозное послание от лишенного статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» с требованием к покойнику погасить задолженность за вывоз мусора. Как рассказала V102.RU жительница Волжского Екатерина, дочь умершего мужчины, ее отец Иван Сергеевич Киров проживал в поселке Линево Жирновского района в одном из домов по улице Управленческая.



– Но мой папа умер еще в 2013 году, я прописана в Волжском, где добросовестно плачу за вывоз мусора, так что ни я, ни мой покойный отец «Ситиматик-Волгоград» ничего не должны. Я не понимаю, как покойник мог намусорить на целых 5293 рубля, которые сейчас с него требуют, – возмущается женщина.







Кроме того, Екатерина выразила сомнение в подлинности документа, который пришел на имя ее умершего отца.



– Документ будто бы называется «судебный приказ», но номера участка мирового суда на нем не указано, – говорит женщина. – Что за суд был, когда, кого судили и почему не присылали повесток, из этой бумажки неясно. Вообще непонятно, на какой коленке ее печатали. Но главное – указаны реквизиты «Ситиматик-Волгоград» и предупреждения, что, если не заплатите в течение пяти дней, то материалы о задолженности передадут судебным приставам. Вполне вероятно, что некоторые потребители, испугавшись и не разобравшись, могут тут же перечислить деньги. Но вот кому они попадут – это вопрос. Может, и не в «Ситиматик-Волгоград». А, может, и долга никакого у людей нет.



Екатерина призвала быть бдительными других жителей, которые получат подобные сомнительные бумажки с требованием погашения неких долгов.

Напомним, с 1 августа функции регоператора в Волгоградской области выполняет компания «ЭкоЦентр». ООО «Ситиматик-Волгоград» была лишена этого статуса в том числе из-за многочисленных жалоб жителей на мусорные завалы в населенных пунктах региона.

