Общество

Назначен игумен Свято-Духовского монастыря Волгограда

Общество 12.10.2023 10:31
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12.10.2023 10:31


Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 11 октября назначил наместника Свято-Духовского монастыря в Волгограде, передает V102.RU.

- В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора назначить архимандрита Гавриила (Головко) на должность наместника Свято-Духовского мужского монастыря города Волгограда, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее своим решением Священный Синод РПЦ в августе текущего года назначил митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора священноархимандритом Свято-Духовского монастыря в Волгограде. 

Архимандрит Гавриил (Головко) исполнял обязанности настоятеля Свято-Духовского мужского монастыря. 

Фото: Волгоградская епархия

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