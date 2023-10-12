Назначен игумен Свято-Духовского монастыря Волгограда

Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 11 октября назначил наместника Свято-Духовского монастыря в Волгограде, передает V102.RU.
- В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора назначить архимандрита Гавриила (Головко) на должность наместника Свято-Духовского мужского монастыря города Волгограда, - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее своим решением Священный Синод РПЦ в августе текущего года назначил митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора священноархимандритом Свято-Духовского монастыря в Волгограде.
Архимандрит Гавриил (Головко) исполнял обязанности настоятеля Свято-Духовского мужского монастыря.
Фото: Волгоградская епархия