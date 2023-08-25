Синод РПЦ назначил митрополита Феодора священноархимандритом Свято-Духовского монастыря









Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор назначен священноархимандритом Свято-Духовского монастыря в Волгограде. Как сообщили в Волгоградской епархии, такое решение принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 24 августа в Санкт-Петербурге.

Справка.

Священноархимандрит - это глава монастыря, которым, как правило, назначаются правящие архиереи. Архиерейский Собор 2011 года постановил, что правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии в порядке исключения.

Так, согласно Положению о монастырях и монашестве, архиерей имеет особое попечение об обителях, где он является священноархимандритом. Он регулярно совершает богослужения, заботится о духовном устроении и благолепии обители, а также о том, чтобы монастырь служил примером для других обителей епархии.



