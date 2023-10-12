Москвичу дали 5 лет строгого режима за многомиллионную аферу под Волгоградом

Городищенский районный суд Волгоградской области признал 57-летнего жителя Москвы виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела приговорен к 5 годам колонии строгого режима.

В суде установлено, что в 2020 году москвич с сообщником пытались получить от местного предпринимателя более 7 миллионов рублей под гарантию получения им лицензии на пользование участками недр в Иловлинском и Светлоярском районах области. Однако такая лицензия выдается по результатам аукциона, на который злоумышленники повлиять не могли.

Вину житель Москвы не признал. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство и еще расследуется.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.