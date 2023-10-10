Крысы облюбовали заваленную мусором волгоградскую девятиэтажку

Жители девятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда пожаловались на антисанитарию в подъездах, в результате чего на лестничных площадках нижних этажей появились крысы.

- Я лично видела крысу на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Больше я туда ни ногой, только на лифте спускаюсь и бегом на улицу, - рассказала V102.RU жительница многоквартирного дома №19а по ул. 51-ой Гвардейской дивизии Наталья.

По словам женщины, причина антисанитарии в забитом отходами мусоропроводе, который сотрудники управляющей компании убирают только один раз в неделю.

- Накапливается огромное количество мусора. Я понимаю, что и жильцы виноваты. Видят же, что забито, а все равно пытаются втиснуть в него свои пакеты или просто оставляют их рядом с мусоропроводом. Но все равно это не оправдывает нашу УК «Парадигма», - считает собеседница агентства.

Жильцы регулярно звонят в управляющую компанию и оставляют свои заявки по уборке мусора.

- Заявки принимают, но ничего не делают. У мусоропровода снова залежи, - сетует женщина.

В открытых источниках указано, что УК «Парадигма» обслуживает многоквартирный дом №19а по ул. 51-ой Гвардейской дивизии с 1 марта 2021 года.

Узнать причину мусорной проблемы в управляющей компании не удалось, так как их телефон был постоянно занят. Удалось дозвониться только до аварийной службы УК, но диспетчер уточнила, что по вопросу уборки мусора нужно звонить по другому номеру, но там уже на звонки никто не отвечал.

Фото: читатели ИА «Высота 102»