Общество

Андрей Бочаров нашел теплые слова для 37 тысяч волгоградцев

Общество 05.10.2023 15:12
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05.10.2023 15:12


Губернатор Волгоградской области в ходе своей поездки в Городище сегодня, 5 октября, обратился ко всем педагогам по случаю их профессионального праздника – Дня учителя. Андрей Бочаров поблагодарил учителей, наставников и педагогов за непростой труд и неоценимый вклад в развитие юного поколения. 

– Спасибо вам за то, что воспитываете и учите наших детей, даете им дорогу в жизнь, – сказал глава Волгоградской области. – Здоровья, терпения, благополучия и всего самого доброго! 

Адресатами этого поздравления в Волгоградской области стали 37 тысяч человек. По информации администрации региона, именно такое количество педагогов трудится в учебных заведениях региона. 20,1 тысячи из них преподают в школах, 2,9 тысячи – в колледжах и техникумах, 3,3 тысячи – в вузах. 2,7 тысячи задействованы в системе дополнительного образования детей и подростков, 8,2 тысячи – в детских садах.

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