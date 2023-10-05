Андрей Бочаров нашел теплые слова для 37 тысяч волгоградцев





Губернатор Волгоградской области в ходе своей поездки в Городище сегодня, 5 октября, обратился ко всем педагогам по случаю их профессионального праздника – Дня учителя. Андрей Бочаров поблагодарил учителей, наставников и педагогов за непростой труд и неоценимый вклад в развитие юного поколения.

– Спасибо вам за то, что воспитываете и учите наших детей, даете им дорогу в жизнь, – сказал глава Волгоградской области. – Здоровья, терпения, благополучия и всего самого доброго!

Адресатами этого поздравления в Волгоградской области стали 37 тысяч человек. По информации администрации региона, именно такое количество педагогов трудится в учебных заведениях региона. 20,1 тысячи из них преподают в школах, 2,9 тысячи – в колледжах и техникумах, 3,3 тысячи – в вузах. 2,7 тысячи задействованы в системе дополнительного образования детей и подростков, 8,2 тысячи – в детских садах.