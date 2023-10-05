МРЭО в Волгограде возобновили работу после технического сбоя

Неполадки в работе базы данных ГИБДД устранены и подразделения МРЭО возобновили предоставление госуслуг в полном объеме. Об этом, как передает V102.RU, сообщает пресс-центр МВД России.

- Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме. Граждане, которые из-за технического сбоя не смогли получить требуемые государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке, - сообщили в ведомстве.

Напомним, МВД России 4 октября сообщило о техническом сбое в работе информационных ресурсов ГИБДД. В связи с этим возникли проблемы с регистрацией транспортных средств.

Фото: МВД Медиа

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