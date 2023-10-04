Общество

В Волгограде вышла из строя база данных ГИБДД

Общество 04.10.2023 16:11
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04.10.2023 16:11


В Волгоградской области, как и в других регионах России, вышла из строя база данных ГИБДД. По информации пресс-центра МВД России, в настоящее время ведутся работы по устранению неполадок. Жителей региона просят пока воздержаться от походов регистрационные подразделения. 

– В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы, – сообщают в пресс-центре МВД России. – О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

В МВД России сообщают, что из-за сбоя, после его устранения,  регистрационные подразделения будут работать в том числе и на выходных. 

– После восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», – отметили в Пресс-центре МВД России.

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