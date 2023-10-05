Пропавшего 29 апреля у ж/д путей боксера заметили на юге Волгограда

В Волгоградской области продолжаются поиски бесследно исчезнувшего 29 апреля жителя Городищенского района Александра Денисовича Рудакова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волонтеров-поисковиков, появилась зацепка, способная пролить свет на таинственное исчезновение.

— Вчера на нашу горячую линию пришло свидетельство, что видели человека, очень похожего на Александра в Красноармейском районе в районе остановки «Юбилейный», — рассказали информагентству в поисково-спасательном отряде «Оберег».

Уточняется, что на пропавшего обратили внимание, потому что он был одет не по погоде.

— Вчера было довольно прохладно, тем не менее человек, похожий на Александра был одет довольно легко и шел по дороге, где, по словам позвонившего, вообще очень редко люди ходят, — добавили поисковики.

Приметы бесследно исчезнувшего волгоградца:

рост 175 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-каштанового цвета

глаза карие

В день пропажи был одет в синюю футболку, черные спортивные штаны и темные кроссовки.

Напомним, Александр Рудаков бесследно исчез в Городищенском районе. По словам супруги молодого человека, последний раз его видел друг, с которым они расстались на ж/д переезде у Разгуляевки, после чего ее супруг остановился у какой-то машины, а потом резко побежал в сторону карьера. Жена Александра заявляла, что муж занимался боксом и не имел вредных привычек.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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