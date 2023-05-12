В Волгоградской области продолжаются поиски бесследно исчезнувшего 29 апреля Александра Рудакова. Как рассказала V102.RU супруга пропавшего мужчины, пока нет никаких зацепок, а поиски зашли в тупик.

— Все ищут Сашу, ориентировки везде разосланы, но никаких зацепок нет. Мой муж, словно сквозь землю провалился. Но такого же не может быть, чтобы человек исчез и не оставил никаких следов, чтобы его никто не видел? — задается вопросом жена Александра Лиля.

По словам девушки, поисковики исследовали весь район, но все безрезультатно.

— Мы зашли в тупик. Облазили все вдоль и поперек. Ничего от слова «совсем». Непонятно, где искать дальше, и что вообще делать, — говорит волгоградка. — Мы уже не знаем, что думать. Куда он мог исчезнуть.

Напомним, что житель рабочего поселка Городище Александр Рудаков ушел из дома 29 апреля и бесследно исчез. По словам супруги, ее мужа последний раз видели у ж/д переезда на Разгуляевке. Молодой человек воспитывал маленького ребенка, занимался боксом и не имел вредных привычек. Родственники Александра обратились в полицию с заявлением 30 апреля.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com