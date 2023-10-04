Общество

В Волгограде большие чины проверили котельную больницы № 25

Общество 04.10.2023 18:19
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04.10.2023 18:19


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 4 октября, в котельной больницы № 25 заметили замдиректора ООО «Объединенные коммунальные концессии» Олега Тетерятника. Как сообщает V102.RU, руководитель лично оценил готовность оборудования к новому отопительному сезону по поручению мэра города. 

— Олег Тетерятник побывал в котельной больницы скорой медицинской помощи, обеспечивающей ресурсом восемь крупных медучреждений Дзержинского района. Готовность котельной к началу отопительного сезона на сегодняшний день составляет 100%, — сообщил начальник энергорайона № 4 Алексей Букаев. 


Букаев уточнил, что на сегодня котельная работает на подачу горячей воды, но в любой момент система готова   начать подтопку и полноценное отопление соцучреждений. 

В этом году при реализации инвестпрограммы ООО «Концессии теплоснабжения» в котельной ввели в эксплуатацию два водогрейных котла ТТ100-3500 мощностью 3500 кВт каждый. Новое энергоэффективное оборудование, произведенное в России, пришло на замену изношенному паровому котлу ДЕ-10/14 ГМ, уже отработавшему свой ресурс. 

— Замена котлов позволила улучшить надежность теплоснабжения больничного комплекса, расположенного по улице Землячки, — отметил Олег Тетерятник.


Кроме этого, в зоне обслуживания котельной больничного комплекса в этом году завершилось масштабное обновление тепломагистрали по улице Землячки, которую включили в ремонтную программу по результатам прохождения гидравлических испытаний 2022 года. Из-за протяженности трассы работы разделили на два этапа.

Сначала специалисты «Концессий теплоснабжения» смонтировали участок теплосети, пролегающий под трамвайными путями по улице Землячки протяженностью 48 метров. Труба выполнена из толстостенной стали. Второй этап предусматривал монтаж нового надземного участка магистрального трубопровода отопления диаметром 800 миллиметров и протяженностью 100 погонных метров, проходящий вне зоны пролегания трамвайных путей и автомобильной дороги. Всего при реконструкции был обновлен участок сети диаметром 820 миллиметров и протяженностью 180 метров. 

Сейчас подходят к концу теплоизоляционные работы на  новых отрезках. Трубопровод поместят в оболочку из пенополиуретана, что позволит надежно удерживать тепло, а на финальном этапе обернут в слой стеклопластика, позволяющего эффективно защитить трубы от повреждений. Все эти мероприятия повысят работоспособность всего объекта, обеспечивающего ресурсом 164 жилых дома (в которых живут около 40 000 жителей), 13 учебных заведений, 14 детских дошкольных учреждений и три медучреждения.

Фото: ООО «Концессии теплоснабжения», Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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