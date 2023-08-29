Общество

Концессии в Волгограде на ул. Землячки завершили врезку нового участка теплосети

Общество 29.08.2023 15:11
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29.08.2023 15:11


В Волгограде рабочие «Концессий теплоснабжения» завершают масштабную модернизацию тепломагистрали на улице Землячки в Дзержинском районе. Как пояснили в компании, данный участок теплосети внесли в программу по ремонту на этот год по итогам гидравлических испытаний в 2022 году. Работы проводились на улице Землячки в два этапа. В общей сложности в результате реконструкции обновлен участок сети диаметром 820 мм и протяженностью 180 метров

– На первом этапе специалисты «Концессий теплоснабжения» смонтировали участок тепловой сети, проходящий под трамвайными путями по ул. Землячки на внушительной глубине 5 метров, – напомнили в Концессиях. – Протяженность этого участка составила 48 метров.  



На втором этапе смонтировали новый участок магистрального трубопровода диаметров 800 мм и протяженностью 100 погонных метров уже над землей. Рабочие произвели врезку в уже существующую теплосеть. 

– Новый трубопровод, проложенный «воздушным» способом, смонтирован из высокопрочной стали, как и участок трубопровода под землей. По завершении сварочных работ, обеспечивающих целостность трубопровода, качество сварных конструкций проверят специалисты лаборатории неразрушающего контроля. Затем будут проведены гидравлические испытания, – рассказал заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин. 

В дальнейшем специалисты накроют трубопровод металлическим кожухом, который защитит объект от внешних воздействий и в разы повысит сроки эксплуатации конструкции. 

– Все запланированные работы, включая восстановление благоустройства прилегающей территории, будут завершены перед началом нового отопительного сезона, – обещают в ООО «Концессии теплоснабжения». 

Добавим, что от обновленной теплосети в Дзержинском районе Волгограда питаются 164 жилых дома, 13 учебных заведений, 14 детских сада, 3 лечебных заведения. 

Ход работ по подготовке теплосетей к новому отопительному сезону контролируют профильные службы администрации Волгограда.

– Специалисты профильных служб муниципалитета регулярно выезжают на объекты теплового хозяйства во все районы города, ход подготовки к отопительному сезону находится на постоянном контроле, – сообщил заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Андрей Козлов. – В ходе постоянного мониторинга мы видим, что работы идут согласно графику.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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