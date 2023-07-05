Общество

Широко и глубоко: остановивший движение трамваев ремонт теплосети в Волгограде сняли на видео

Общество 05.07.2023 17:28
0
05.07.2023 17:28


В Волгограде «Концессии теплоснабжения» продолжают реконструкцию трубопровода протяженностью 180 метров на улице Землячки в Дзержинском районе. Как ранее сообщало V102.RU, работы стартовали 1 июля. Сегодня корреспонденты информагентства побывали на объекте, чтобы оценить масштаб ремонта, из-за которого, напомним, пришлось ограничить движение трамваев. 


— На пересечении улицы Землячки и проспекта Жукова мы производим капитальный ремонт тепловой сети диаметром 820 миллиметров. В плане — замена 180 погонных метров трубопровода. Данный адрес у нас попал в программу ремонта на 2023 год по результатам гидравлических испытаний, которые были проведены в прошлом году, — рассказал информагентству заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин. 



Специалист уточнил, что работы планируют закончить к 06.00 утра 6 июля, а после объект передадут АО «Электротранспорт Плюс» для восстановления рельсошпальной решетки, что позволит запустить движение трамваев до микрорайона Жилгородок, оказавшегося временно отрезанным от «большой земли».  

— Ремонт, который мы здесь производим, в первую очередь направлен на повышение надежности теплоснабжения жителей в период отопительного сезона. Срок службы трубопроводов, которые здесь укладываются, составляет не менее 25 лет, — подчеркивает Рыкалин. 



Напомним, что работы в Дзержинском районе будут проводиться до 9 июля. В мэрии города-героя ранее сообщали, что трамваи на время ремонта будут курсировать в измененных границах — до улицы Хорошева, совершая там разворот. Чтобы минимизировать неудобства для жителей на линию выпустили дополнительные единицы автобусов №№ 65 и 85. Также из Жилгородка в сторону ЦПКиО через центр города ходит троллейбус № 10а.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.07.2023 19:45
Общество 05.07.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2023 19:25
Общество 05.07.2023 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2023 15:41
Общество 05.07.2023 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 14:52
Общество 05.07.2023 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 14:29
Общество 05.07.2023 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 13:47
Общество 05.07.2023 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 12:52
Общество 05.07.2023 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 10:19
Общество 05.07.2023 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 10:05
Общество 05.07.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 10:01
Общество 05.07.2023 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 09:29
Общество 05.07.2023 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 08:45
Общество 05.07.2023 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.07.2023 21:31
Общество 04.07.2023 21:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.07.2023 21:12
Общество 04.07.2023 21:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.07.2023 20:15
Общество 04.07.2023 20:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:16
Матерился и мешал отдыхать: с поезда Москва — Кисловодск сняли буйного волгоградцаСмотреть фотографии
20:22
Коммунальщики нашли тело мужчины у шлюза ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:45
«Не рискнули пойти против людей»: чиновники на словах пообещали не закрывать деревенскую школу под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:25
В ГИБДД посоветовали изнуренным жарой водителям прижаться к обочинеСмотреть фотографии
18:54
«И смех, и грех»: в Саратове задержали изобретательную колдунью из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:57
Под Волгоградом селянин отделался штрафом за расстрел коровы и быкаСмотреть фотографии
17:28
Широко и глубоко: остановивший движение трамваев ремонт теплосети в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгограде под окнами больницы нашли мертвую женщинуСмотреть фотографии
15:41
Табу на костры и отжиги: что грозит волгоградцам за нарушение особого противопожарного режимаСмотреть фотографии
15:37
Волгоградка ударила мужа ножом из-за замечаний по воспитанию ребенкаСмотреть фотографии
15:09
Женщина, укравшая в Камышине кошелек на детской площадке, засветилась на видеоСмотреть фотографии
14:52
Жара, грозы и сильный ветер угрожают населенным пунктам Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде не оставляют попыток продолжить реставрацию НЭТСмотреть фотографии
13:47
На Украине погиб известный в Волгоградской области паркурщик Андрей СмирновСмотреть фотографии
13:28
Закрыл полосу. В Волгограде минивэн протаранил припаркованные машины и перевернулсяСмотреть фотографии
13:23
Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентовСмотреть фотографии
13:09
Андрей Бочаров проводит рабочий день в подшефном районе ЛНРСмотреть фотографии
12:52
Жители Волгограда и области жалуются на сбой в работе сервисов РЖДСмотреть фотографии
12:07
В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом материСмотреть фотографии
11:42
На ВТЗ рассказали о возможностях трудоустройства выпускниковСмотреть фотографии
11:37
Угрожавшего убить судью Мелконяна оставили в СИЗО-1 Волгограда до 3 августаСмотреть фотографии
11:09
В парке города Волжского нашли пакет с гранатой: территория оцепленаСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде экс-комбата ДПС осудят за «крышивание» бизнеса и «слив» данных из базы МВДСмотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом мужчина скончался после теплового удара на остановкеСмотреть фотографии
10:19
Волгоградский институт искусств и культуры закрыл год грандиозным концертом в ЦКЗСмотреть фотографии
10:05
Как оплатить свет, не отрываясь от грядок, рассказали волгоградским дачникамСмотреть фотографии
10:03
Самодельный мотоцикл сгорел от удара с легковушкой под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде открыли третий пляж с маленькой оговоркойСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области горели поля с озимой пшеницейСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде ищут пропавшего 10 мая седого мужчинуСмотреть фотографии
 