В Волгограде «Концессии теплоснабжения» продолжают реконструкцию трубопровода протяженностью 180 метров на улице Землячки в Дзержинском районе. Как ранее сообщало V102.RU, работы стартовали 1 июля. Сегодня корреспонденты информагентства побывали на объекте, чтобы оценить масштаб ремонта, из-за которого, напомним, пришлось ограничить движение трамваев.





— На пересечении улицы Землячки и проспекта Жукова мы производим капитальный ремонт тепловой сети диаметром 820 миллиметров. В плане — замена 180 погонных метров трубопровода. Данный адрес у нас попал в программу ремонта на 2023 год по результатам гидравлических испытаний, которые были проведены в прошлом году, — рассказал информагентству заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин.









Специалист уточнил, что работы планируют закончить к 06.00 утра 6 июля, а после объект передадут АО «Электротранспорт Плюс» для восстановления рельсошпальной решетки, что позволит запустить движение трамваев до микрорайона Жилгородок, оказавшегося временно отрезанным от «большой земли».

— Ремонт, который мы здесь производим, в первую очередь направлен на повышение надежности теплоснабжения жителей в период отопительного сезона. Срок службы трубопроводов, которые здесь укладываются, составляет не менее 25 лет, — подчеркивает Рыкалин.









Напомним, что работы в Дзержинском районе будут проводиться до 9 июля. В мэрии города-героя ранее сообщали, что трамваи на время ремонта будут курсировать в измененных границах — до улицы Хорошева, совершая там разворот. Чтобы минимизировать неудобства для жителей на линию выпустили дополнительные единицы автобусов №№ 65 и 85. Также из Жилгородка в сторону ЦПКиО через центр города ходит троллейбус № 10а.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»