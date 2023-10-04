Десяти экс-депутатам Волгоградской облдумы выплатят по 25 тысяч рублей

Десять бывших депутатов Волгоградской областной думы представлены к награждению почетным знаком Волгоградской области «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт регпарламента. Награды получат депутаты прошлых созывов: Лев Алферов, Анатолий Бакулин, Анатолий Галичкин, Михаил Гузев, Юрий Корбаков, Владимир Лобойко, Алексей Овчинников, Владимир Овчинцев, Алексей Сарафанов и Павел Чумаков. Бывшим народным избранникам полагается также единовременная денежная выплата в размере 25 тысяч рублей каждому.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что их «компетентность, многолетний опыт, высокий профессионализм и обширные знания позволили им активно участвовать в формировании и совершенствовании законодательной базы региона в интересах населения Волгоградской области».



Ранее аналогичный почетный знак получили бывший депутат Госдумы Татьяна Цыбизова, а ныне замдиректора ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» в Москве и Михаил Сукиасян, руководитель частной школы «Поколение». Награждение было приурочено к юбилеям Цыбизовой и Сукиасяна.

