Над Волгоградом разом взвыли сирены оповещения

В 10:43 над Волгоградом завыли звуковые сирены в рамках проверки системы централизованного оповещения населения о ЧС, передает V102.RU.

- В Центральном районе Волгограда было слышно хорошо. Гудело несколько минут. Предупреждения были, поэтому мы отнеслись с понимаем, хотя, честно признаюсь, было не по себе, - рассказали читатели ИА «Высота 102».

Однако были и те, для кого гул сирен стал настоящим потрясением. Так, в редакцию позвонила жительница Волжского, которая ранее не слышала о предстоящей проверке систем оповещения населения 4 октября. Также читатели информагентства сообщают, что не слышали звука сирен в поселке Горьковском, Красноармейском районе, а также в некоторой части Краснооктябрьского района, в поселке Ангарский Дзержинского района Волгограда и в городе Краснослободске Волгоградской области. На тихие сирены пожаловались жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов.

Напомним, что сегодня, 4 октября, систему оповещения населения о ЧС проверяют по всей стране. Ранее жителей региона предупреждали, что сирены включат в 10:43. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» подавался и в эфире радио- и телеканалов, где на минуту было прервано вещание для проверки системы оповещения.

Накануне в Волгоградской области прошли масштабные учения по гражданской обороне. В регионе было отработано оперативное развертывание сил и средств гражданской обороны, взаимодействие основных звеньев, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»