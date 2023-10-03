Происшествия

В Волгограде автокран въехал в вагончик с рабочими

Происшествия 03.10.2023 17:05
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03.10.2023 17:05


В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 3 октября, в результате происшествия на площадке предприятия по ул. Шкирятова пострадала 36-летняя женщина. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в момент ДТП в кабине многотонной машины не оказалось водителя. Мужчина, вероятнее всего, забыл поставить автокран на ручник. 

Авария произошла утром, около 09.20.  

– По предварительным данным, в 09.20 39-летний водитель покинул кабину автомашины «УРАЛ», не приняв необходимые меры исключающие самопроизвольное движение, вследствие чего автомобиль начал движение и совершил наезд на вагончик-бытовку, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской подробности происшествия. – В этот момент внутри вагончика находилась 36-летняя женщина. 


Сообщается, что волгоградка получила травмы и была доставлена в больницу Волгограда. 

– На место выезжал экипаж ДПС городской Госавтоинспекции. По факту ДТП возбуждено административное расследование, – уточняют в ГУ МВД. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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