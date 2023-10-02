Под Волгоградом нанесли комплексный удар по учебным дронам

Тренировка по борьбе с беспилотниками условного противника прошла в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЮВО, в учениях были задействованы подразделения ПВО, радиоэлектронной борьбы и расчеты комплексов БЛА мотострелкового соединения.

Поиск и перехват целей проводился с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1». Расчеты радиоэлектронной борьбы в свою очередь создавали помехи различной сложности, а также перехват и принудительную посадку дронов условного противника.

Фото: ЮВО