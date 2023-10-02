Общество

Под Волгоградом нанесли комплексный удар по учебным дронам

Общество 02.10.2023 10:18
0
02.10.2023 10:18


Тренировка по борьбе с беспилотниками условного противника прошла в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЮВО, в учениях были задействованы подразделения ПВО, радиоэлектронной борьбы и расчеты комплексов БЛА мотострелкового соединения.

Поиск и перехват целей проводился с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1». Расчеты радиоэлектронной борьбы в свою очередь создавали помехи различной сложности, а также перехват и принудительную посадку дронов условного противника.

Фото: ЮВО 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.10.2023 12:53
Общество 02.10.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2023 12:52
Общество 02.10.2023 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2023 11:54
Общество 02.10.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2023 11:52
Общество 02.10.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2023 11:23
Общество 02.10.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2023 11:17
Общество 02.10.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2023 08:12
Общество 02.10.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 19:48
Общество 01.10.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 18:45
Общество 01.10.2023 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 15:35
Общество 01.10.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 15:04
Общество 01.10.2023 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 14:24
Общество 01.10.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 13:40
Общество 01.10.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 12:00
Общество 01.10.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 09:51
Общество 01.10.2023 09:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:53
В Волгограде уничтожили 100 кг еды из багажа пассажиров аэропортаСмотреть фотографии
12:52
Юань считают достойной заменой доллара и евро 36% жителей ЮФОСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом экс-главу поселения оштрафовали на 50 тысяч за неисполненное решениеСмотреть фотографии
11:52
Богатое наследие и уютные улочки: искусственный интеллект объяснил, за что волгоградцы любят свой городСмотреть фотографии
11:23
В зоне СВО погиб 49-летний разведчик Алексей Макеев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Не морозить волгоградцев и вовремя согревать поручил Бочаров на совещанииСмотреть фотографии
10:32
Волгоградец сжег подруге лицо во время заурядной ссорыСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом нанесли комплексный удар по учебным дронамСмотреть фотографии
10:12
ВОЛМА стала лучшим экспортером года в сфере промышленностиСмотреть фотографии
09:59
Женщина на иномарке насмерть сбила 84-летнюю пенсионерку под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:54
Прокуратура утвердила обвинение Мелконяну за угрозы судье и сотруднику изолятораСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом ученица автошколы обвиняется в кредитной афере с данными одногруппниковСмотреть фотографии
09:12
Экс-следователь СУ СКР отправлен в колонию за взятку в 21 млн руб. от депутатовСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде забуксовал снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографии
21:25
Бухгалтер из Волгограда лишилась полумиллиона рублей после звонка пермякаСмотреть фотографии
20:15
Ворота на Самке: «Ротор» на Волгоград Арене одолел омский «Иртыш» - 1:0Смотреть фотографии
19:48
Пропавшего в начале сентября хуторянина ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:45
«Раньше я был будто в пещере»: волгоградские врачи подняли прикованного к кровати бойца из ДНРСмотреть фотографии
18:03
Mercedes попал на видео за секунды до смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Жителей Волгограда и области предупредили об изменениях при входе на ГосуслугиСмотреть фотографии
15:35
От Лили-Роуз до Марселя: в Волгоградской области родители схватились за головыСмотреть фотографии
15:04
Воинскую часть в Волгоградской области подняли по тревогеСмотреть фотографии
14:24
Волгоградским дачникам рассказали, в каких случаях они заплатят за бани, сараи и туалетыСмотреть фотографии
13:40
Ветеран СВО возмутился платным проездом в автобусах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
«Золотые» повестки, зэки и бизнес, слежка в Сети: что изменится в жизни волгоградцев с 1 октябряСмотреть фотографии
11:07
На волгоградской трассе фура смяла легковушку, есть погибший — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
«Признание дает уверенность»: профессор Воробьев из Волгограда стал лауреатом премии имени Сергея ПускепалисаСмотреть фотографии
08:47
Какая погода ждет жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
08:00
Волгоградские ватерполисты дважды обыграли сборную БеларусиСмотреть фотографии
20:57
«В систему пошла вода»: на севере Волгограда досрочно завершили работы на водоводеСмотреть фотографии
 