Общество

В Волжском раздадут противогазы в день всероссийских учений по ГО

Общество 29.09.2023 21:37
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29.09.2023 21:37


Жителей Волжского Волгоградской области официально предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут в городе 3 октября.  Цель учений – отработать механизмы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города.
3 октября с 9:00 до 16:00 в Волжском будут развернуты сборные эвакуационные пункты, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, защитные сооружения гражданской обороны, станции обеззараживания одежды и транспорта, посты радиационно-химического наблюдения, пункты посадки и высадки эвакуируемого населения, передвижные пункты питания.
В учениях будут задействованы сотрудники промышленных предприятий, жители многоквартирных домов и ученики школ.
Добавим, что учения в Волжском станут частью штабной тренировки, которая пройдет 3 октября во всех без исключения регионах России. Специалисты отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского просят жителей сохранять спокойствие.
Ранее V102.RU сообщало, что в российских регионах, в том числе Волгоградской области, 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. По легенде, учения пройдут в условиях военного положения и разрушения 70% жилья, информировали телеграм-каналы.
Фото сайта администрации Волжского

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